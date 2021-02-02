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    Bilim Kurulu üyesi Kara'dan maske uyarısı: Çift mi tek mi?

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    Koronavirüs salgını
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    Mutasyonlu virüsün daha bulaşıcı ve maskeyi aşabileceğini belirten Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara, şu anda Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vaka sayısının az oluğunu ifade etti. Kara, bu sayının yükselmesi durumunda, iki kat maske takmak zorunda kalınabileceğini söyledi.

    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yaptığı açıklamada, mutasyonlu virüsün Türkiye’de yayılma oranına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Genellikle mutasyonun lehte olmasını beklediklerini söyleyen Kara, "Ama bu sefer birden fazla mutasyon geçirip İngiltere’deki suşu (Bir bakteri veya virüsun farklı alt türleri) ortaya çıkartmış vaziyette. Özelliği, bizim vücudumuzdaki hücrelere daha kolay bağlanabilir hale geldi" dedi.

    "Bunun da anlamı şu; daha az sayıdaki virüs daha kolay bağlanabiliyor, böyle olunca da daha kolay hastalık tablosunu veya bizde çoğalarak bir başkasına bulaşmaya neden oluyor" diyen Kara, "Bu yüzden bu dönemde bizim maskeye, mesafeye biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    'Kapalı ortamda 2 maske'

    Prof. Dr. Kara, bu mutasyon serisiyle İngiltere’den gelen dünyaya yayılmış olan suşun çok daha kısa sürede, çok daha uzak mesafeden bulaşa neden olabildiğine dikkat çekti. Kara, şunlar söyledi:

    "Eskiden aynı ortam içerisinde bulunan 10 kişi varken bunlardan 3'üne bulaşıyorsa şu an 6-7’sine bulaşabiliyor. Mutasyonlu virüsün daha kolay bulaştığını biliyoruz. Böyle olunca da korunmak için bizim biraz daha dikkatli olmamız lazım. Önceden mesafemiz 1 metre ise şimdi bunu en az 1.5 metre, önceden karşılıklı durma süremiz diyelim ki 10 dakika ise şimdi bunu mutlaka 2-3 dakikalara indirmemiz lazım. Ama özellikle kapalı bir ortamdayız, havalandırması az olan bir ortamdayız ve süre de biraz uzayacaksa o zaman maske sayısını 2 maske yapabiliriz ya da Almanya'nın önerdiği filtre özelliği daha sıkı olan havadaki partikülleri bile tutabilen maskeyi tercih etmek öyle bir ortamda gerekebilir."

    'Türkiye'de vaka sayısı az'

    Prof. Dr. Kara, Türkiye'de şu anda mutasyonlu virüs vakasında sayının az olduğunu ifade ederek, "Ama bu oran yükselirse sokakta karşılaşma ihtimalimiz olan virüs artık daha kolay bulaşan virüs türüne doğru dönerse, o zaman bizim de maskede, mesafede daha dikkatli olmamız, belki iki kat maskeyi dışarıda da takmamız gerekecek" diye konuştu.

    'Mutasyonun görüldüğü illerde rakamlarımızda çok ani yükseliş yok'

    Prof. Dr. Kara, Türkiye'deki mutasyonla ilgili değişikliklerin çok yakından takip edildiğini ifade ederek, "Mutasyonun görüldüğü illerde rakamlarımızda çok ani yükseliş yok. Bu da şunu gösteriyor; bizim vatandaşlarımızın maske ve mesafeye mümkün olduğu kadar uyduğunu, aynı zamanda filyasyon ekiplerinin çok iyi çalıştığını, kovid pozitif vakaları çok erken tespit edip temaslılarına hızlı ulaştığımızı gösteriyor" dedi.

    'Rahatlama içerisinde olmamamız lazım'

    Prof. Dr. Kara, aşının ilk dozuyla korunmanın tam başlamayacağını da belirterek, "İkinci dozu olduktan sonra 7 ile 10 gün sonrasında bizim korunmamızın başlayacağını biliyoruz. O bakımdan bugün 'aşı oldum rahatız' diye bir hareket içerisinde veya 'vaka sayılarımız azalıyor' diyerek bir rahatlama içerisinde olmamamız lazım. İngiltere'de bunu çok net olarak gördük. Rakamların düştüğünü gördüklerinde maskeye, mesafeye daha az dikkat etmeleri çok ciddi bir 3. dalga yaşamalarına neden oldu. Burada tek dikkat etmemiz gereken maskemizi düzgün şekilde takmak" değerlendirmesinde bulundu.

    Etiketler:
    Maske, Koronavirüs Bilim Kurulu, Hacettepe Üniversitesi, mutasyon, Ateş Kara
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