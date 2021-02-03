Prof. Dr. Özlü: Mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle ilgili, “Giderek maalesef mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor. Değişik illerde mutasyonlu virüs taşıyan kişiler tespit ediliyor. Bu da bizde de benzer bir artış trendinin olacağı anlamına geliyor. Dikkatli olmakta fayda var” dedi.