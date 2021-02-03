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    Almanya: Rusya ile Sputnik V aşısı hakkında görüşüyoruz

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    Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin’in Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin kullanım onayı alıncaya kadar Avrupa Birliği’nde (AB) üretimine geçilmesi konusunda arabuluculuk yaptığını belirtti.

    Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin’in Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanım onayı alıncaya kadar AB’de üretimine geçilmesi konusunda arabuluculuk yaptığını ifade etti.

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
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    Spahn, “Rus aşısı ile ilgili görüşmeler yapıldı, sayın Şansölye Rusya Devlet Başkanı ile, ben de Rus mevkidaşımla görüşme yaptık. Bakanlığın diğer kademelerinde de görüşmeler oldu. Yetkili düzenleyici kurum olarak Paul-Ehrlich Enstitüsü de, pandemiden önce temas haline olduğu Rus meslektaşları ile görüşmeler yaptı. Elbette ki bu konuları görüşüyoruz. Almanya’da ya da Avrupa’da üretim için kapasite olup olmadığını bakmamız rica edildi” diyerek, Rusya ile bu konuda yapılan görüşmeleri ‘yapıcı’ olarak nitelendirdi.

    Pandeminin üstesinden ancak toplu çabalarla gelinebileceği için Alman tarafının aşının üretimi sırasında destek verebileceğini ve arabuluculuk yapabileceğini vurgulayan Spahn, Rus aşısı ile ilgili değerlendirmesinde Sputnik V’nin ‘replike olmayan vektör aşısı’ olduğunu, ayrıca ‘birinci ve ikinci aşılama için iki farklı vektör’ kullanıldığını aktardı.

    Sputnik V aşısının onaylanması ile ilgili olası zaman dilimi sorusunun Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) sorulması gerektiğini söyleyen Spahn, prosedürün hızının ‘ne zaman ve hangi verilerin resmen iletildiğine bağlı olduğunu’ da sözlerine ekledi.

    ‘Sputnik V’nin üretimi Almanya’da bir ilaç şirketiyle görüşülyor’

    Diğer yandan Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doris Berve Schucht, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Enstitüsü’nün Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Almanya’daki olası üretimi konusunda Alman ilaç şirketi IDT Biologika ile görüşmelere başladıklarını belirtti.

    Rus basınına konuya ilişkin bir açıklama yapan Schucht, RDIF ve Gamaleya Enstitüsü’nün Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Almanya’daki olası üretimi konusunda Alman ilaç şirketi IDT Biologika ile görüşmelere başladıklarını ifade etti.

    Alman yetkili, “Gamaleya Enstitüsü’nün ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (Sputnik V aşısının) olası üretimi için ortağa ilgi duydukları ve IDT Biologika ile temaslara başladıkları biliniyor. Gizli görüşmelerin içeriği ya da ayrıntıları bilinmiyor” diye konuştu.

    Sözcü, Almanya Sağlık Bakanı Spahn’ın Rus aşısının Avrupa ilaç pazarında kullanımına izin verilmesi halinde kullanmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasını da hatırlattı.

    Spahn, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine demecinde, “Avrupa yasalarına göre düzenli izin gerekiyor. Eğer aşı güvenli ve etkiliyse, hangi ülkede üretilirse üretilsin, elbette ki pandemiyi bastırmaya yardımcı olabilir” ifadesini kullanmıştı.

    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Jens Spahn, Sputnik V, Koronavirüs, Almanya
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