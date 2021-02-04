Yunanistan'da turistik bölgelerdeki yerel nüfusun aşılanması planlanıyor

Yunan makamları, 2021 yazında güvenli bir tatil sağlamak için turizm bölgelerinde yaşayan yerel nüfusu ve turistik tesis çalışanlarını Kovid-19'a karşı aşılamayı planlıyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Yunan makamlarının, 2021 yazında güvenli bir tatil sağlamak için turizm bölgelerinde yaşayan yerel nüfusu ve turistik tesis çalışanlarını sezon öncesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamayı planladığını bildirdi.

ATOR’a göre Yunanistan, günlük aşı sayısı açısından (günde yaklaşık 15.5 bin) 27 AB ülkesi arasında beşinci sırada yer alıyor. Ülkede ocak ayında 269.1 bin kişi aşılandı. Şu ana kadar yaklaşık 40 bin kişiye aşının her iki dozu yapıldı. Şubat ayının ilk haftası için 120 bin kişi daha aşı olmak için kayıt yaptırdı.

Yaz sezonuna kadar nüfusun yaklaşık üçte birinin aşılanacağını tahmin eden yetkililere göre, hizmet ve turizm sektöründe çalışanlar listenin ilk sıralarında yer alıyor.

Yunanistan'ın sıra dışı aşılama kampanyasına dikkat çeken Avrupa basınına göre, aşılama ana karanın yanı sıra, uzak adalar ve Kovid-19 vakalarının hiç görülmediği köylerde yapılıyor.

Kış aylarında sadece 200 kişinin yaşadığı Doğu Akdeniz'deki Kastelorizo​​ takımadalarında nüfusun yüzde 80'i aşılandı. Böylece, yaz sezonunda hem yerel nüfus hem de bu küçük adaları ziyaret eden turistler virüsten büyük oranda korunmuş olacak.

Aşılama kampanyası, geleneksel olarak Ruslar arasında popüler olan Girit, Rodos, Korfu adalarında da devam ediyor. Girit'te, yaz aylarında turistlere hizmet verecek personelin çoğu sezon başlamadan aşı olmak istiyor.

Rusya, 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren Yunanistan ile düzenli uçuşları yeniden başlatma kararı almıştı. Rusya vatandaşlarına sınırları açma kararı alan Yunanistan, şu anda haftada en fazla 500 kişinin ülkeye girişine izin veriyor.