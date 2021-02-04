Fransızların yüzde 60'ı Kovid-19 salgını sürecinin yönetilmesi konusunda hükümete güvenmiyor

Fransa'da yapılan bir anket, Fransızların yarısından fazlasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin yönetimi konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koydu.

Odoxa-Backbone Consulting araştırma şirketinin Le Figaro gazetesi ve France Info radyosu için yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 71'i hükümetin Kovid-19 salgınıyla ilgili 'doğru zamanda doğru kararları' vermediğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 73'ü ise hükümetin salgınla ilgili gerçekleri söylemediği görüşünü paylaşıyor, yüzde 60'ı salgının yönetimi konusunda hükümete güvenmiyor.

Katılımcıların yüzde 52'si, Fransa'nın, Rus veya Çin aşısını uygulaması gerektiğini görüşünü savunuyor.

Ülkede geçen hafta yayınlanan bir ankete göre, Fransızların yüzde 60'ı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını olumsuz bulduğunu belirtmişti.