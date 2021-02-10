Avrupa İlaç Ajansı'nın 'Sputnik V'nin tescili için başvuru almadık' açıklamasına yanıt

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Rus Sputnik V aşısının Avrupa Birliği'nde (AB) tescili için başvuru almadığına ilişkin açıklamasına yanıt olarak, başvuru belgesinden bir alıntıyı Twitter'dan yayınladı.

Sputnik V'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) yanıt için Sputnik V aşısının tesciline ilişkin başvuruyu bulamadıkları yönündeki açıklamasına cevaben, aşağıda 29 Ocak 2021 tarih ve 1379253 numaralı bu başvurudan bir alıntı ekliyoruz" denildi.

In response to the EMA @EMA_News statement that they cannot find Sputnik V application for review, we attach the receipt of such application 1379253 from January 29, 2021 below. 24 countries have already registered #SputnikV.✌️ pic.twitter.com/QebeaNVA2B — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 10, 2021

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), 29 Ocak'ta EMA'ya Sputnik V aşısının tescili için başvuruda bulunmuş ve başvurunun kabul edildiğine dair teyit almıştı.

EMA’nın izin vermesi ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından, Sputnik V merkezi olarak yönetilen prosedürler çerçevesinde AB’ye gönderilebilecek.

İngiliz tıp dergisi The Lancet, geçen hafta çarşamba günü Sputnik V'nin ciddi yan etkilerin görülmediği ve yıllarca sürebilecek istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu gösteren klinik çalışmalarının üçüncü aşamasının ara sonuçlarını yayınlamıştı. 20 binden fazla gönüllüden elde edilen verilere dayanan makalede, Sputnik V aşısının yüzde 91.6 düzeyinde etkinliği olduğu da doğrulanmıştı.

Sputnik V halihazırda Belarus, Arjantin, Paraguay, Macaristan, BAE, Cezayir, Sırbistan, Venezüella, Gine, Tunus, Ermenistan, Lübnan, Bosna Hersek ve bir dizi diğer ülkede tescillendi. Aşının yakın gelecekte 25'ten fazla ülkede kullanım için izin almış olması bekleniyor.