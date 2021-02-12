Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan sosyal medyadaki maske kampanyasına tepki

Salgına karşı alınan önlemlerin başında maske takmak gelirken Twitter'da 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlar tepki çekti. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Bu şekilde yanlış, kanıta dayalı olmayan paylaşımlar, sağlık çalışanlarımızı, hayatını kaybedenlerin ailelerini gerçekten çok üzüyor" dedi.

Twitter'da 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Özellikle de sağlık çalışanları Twitter'da tepkilerini dile getirdi ve salgınla mücadelede maske takılması gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da Twitter'da gündem olan 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Prof. Dr. İlhan, bu tür yaklaşımların salgınla mücadeleye zarar verdiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye'de neredeyse her 10 koronavirüs hastasından birisi sağlık çalışan'

"Maske koronavirüsten korunmada temel ögelerden birisi. Hatta fiziksel mesafe, maske ve hijyen diye üçlememiz söz konusu. Bütün dünyada buna ilişkin kanıtlar mevcut. Böyle yaklaşımlar toplumu yanlış yönlendirebileceği gibi maske takmaktan yorulan bütün vatandaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı zora sokuyor. Sağlık çalışanlarımız verdikleri tepkilerde elbette ki haklılar. Gerçekten çok zor şartlarda, karda, kışta filyasyona gidiyorlar, entübe hastaların bakımını yapıyorlar çok emekle bu süreci yaşıyorlar. Kendileri enfekte oluyorlar. Türkiye'de neredeyse her 10 koronavirüs hastasından birisi sağlık çalışanı, her 15-20 vakadan birisi sağlık çalışanı çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz."

'Sağlık çalışanlarımızı, hayatını kaybedenlerin ailelerini gerçekten çok üzüyor'

Prof. Dr. İlhan, böyle yaklaşımlara pirim verilmemesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: