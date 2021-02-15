Bilim insanları kabul etti: Kovid-19'un İngiltere mutasyonu orijinalden daha ölümcül

Bilim insanları, Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonunun orijinalden çok daha tehlikeli olduğunu kabul etti.

İngiliz hükümetine bağlı Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu'nun (NERVTAG) raporuna göre, Londra'nın önde gelen kliniklerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin verileri inceleyen uzmanlar, virüsün yeni türünün yüzde 30-70 daha ölümcül olduğunu tespit etti.

Ancak tüm istatistikler bu eğilimi doğruluyor olsa da VUI-202012/01 adı verilen türün daha ölümcül olmasının sebepleri ile net göstergelerin belirlenmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Artan ölüm riskinin, koronavirüsün daha ağır seyreden ‘İngiliz’ varyantına yakalanınca artan yükle ilgili olduğu tahmin ediliyor.