Kadir İnanır koronavirüs aşısı oldu

Usta oyuncu Kadir İnanır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu açıkladı. İnanır, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de de aşılama çalışmaları devam ediyor.

71 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır da Kovid-19 aşısı olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan İnanır, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.