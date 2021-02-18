İran'da Sputnik V aşısı üretimine 2 ay içinde başlanacak

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sedat Lari, İran'da iki aydan daha kısa bir süre içinde Rusya ile Sputnik V'nin ortak üretimine başlanmasının planlandığını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Lari, "İran Sağlık Bakanlığı ile İlaç ve Gıda Kontrol Kurumu tarafından Rusya ile yapılan istişarelere uygun olarak ortak aşı üretimi gündemde. İran'da Sputnik V aşısının ortak üretiminin detayları yakında açıklanacak. Bunun iki aydan kısa bir süre içinde gerçekleşmesini umut ediyoruz" ifadesini kullandı.

Daha önce, İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali, İran ve Rusya'nın Sputnik V aşısının ortak üretimi konusunda bir anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

Sputnik V'nin herhangi bir ciddi yan etkisi gözlenmedi

Bu arada Lari, İran'da Sputnik V ile aşılama başladığından beri herhangi ciddi bir yan etki kaydedilmediğini belirtti.

Lari, "Rus Sputnik V aşısı şu ana kadar yaklaşık 10 bin kişiye uygulandı. Şimdiye kadar ciddi bir yan etki bildirilmedi. Diğer aşılarda olduğu gibi yüksek ateş veya aşının vurulduğu yerde bir takım reaksiyonlar gibi yan etkiler zaten bekleniyordu ve bunlar önemsiz düzeyde. Endişe için bir neden yok" dedi.

9 Şubat'ta İran, Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ülkedeki koronavirüse karşı ilk aşı olan Sputnik V’yi öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulamaya başlamıştı.

Şu anda kendi aşısını geliştiren İran, aşılamanın ilk aşamaları için ithal aşıları tercih etmişti. Sputnik V aşısına ek olarak ülkede Hindistan ve Çin'den aşı satın alınması ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (Covax) başvurulması planlanıyor.