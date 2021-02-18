Rus vekil Sputnik V aşısının neden bu kadar hızlı geliştirildiğini açıkladı

Rusya Devlet Duması Eğitim ve Bilim Komitesi Başkan Yardımcısı ve eski Rospotrebnadzor Başkanı Gennadiy Onişenko, Veçernyaya Moskva gazetesine Rus Sputnik V aşının neden hızlı bir şekilde elde edilip tescil edilebildiği konusunda değerlendirmede bulundu.

Rus vekil, “Sputnik aşısını neden bu kadar hızlı bir şekilde hazırladık ve tescil ettik? Çünkü birkaç yıl önce Ortadoğu koronavirüsü MERS yayıldığında bu aşı zaten yapılmıştı. Başka tip bir virüs çıkarsa, bir başka hastalığa karşı bağışıklık oluşturması için aşımızı yine ona göre uyarlarız” dedi.

Onişenko, yeni mutasyonların koronavirüsün genetik kodunu etkilemediğini, bu nedenle aşının tüm yeni türlerine karşı etkili olduğunu kaydetti.

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısı Ağustos 2020’de tescil edilmişti.