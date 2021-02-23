Prof. Dr. Saltık: 1 Mart'ta açılım-saçılım yaparsanız bu bir facia olabilir, salgın kontrolden çıkabilir

Halk Sağlığı uzmanı Prof. Ahmet Saltık, kısıtlamaların gevşetilmesiyle ilgili “Şimdi 1 Mart’ta açılım-saçılım yaparsanız bu bir facia olabilir, salgın kontrolden çıkabilir. Masum insanların katili olursunuz, bunun bedelini ödersiniz. Yargı önünde bunun hesabı mutlaka sorulur, sorulacaktır” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Saltık, pandemi ile ilgili önlemlerin 1 Mart’tan itibaren gevşetileceği yolundaki açıklamaları gazeteci Semra Topçu’nun YouTube kanalında değerlendirdi.

'İktidar büyük sermayenin baskılarından yılmış durumda'

T24'ün aktardığına göre Türkiye’nin durumunu, “Test sayısı indirildi, geç tanı konuyor, mutantlar kol geziyor, hasta havuzu boşalmıyor, aşının etkisi sınırlı ve üstelik yeterli aşı halen yapılamadı, bu veriler ışığında normalleşme olmamalı” diyerek özetleyen Prof. Dr. Saltık, şöyle konuştu:

“Salgın yönetiminde deve kuşu politikası izleniyor. İktidar özellikle büyük sermayenin baskılarından yılmış durumda, bir kez daha ölçüsüz hesapsız, bilimsel verilerle örtüşmeyen gevşemeyi sunmak ve ardından “Bakın olmadı ölümler arttı” diyebilmek için gerekçeye gereksinim duymakta… Şimdi 1 Mart’ta açılım-saçılım yaparsanız bu bir facia olabilir, salgın kontrolden çıkabilir. Masum insanların katili olursunuz, bunun bedelini ödersiniz. Yargı önünde bunun hesabı mutlaka sorulur, sorulacaktır."