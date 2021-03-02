İstanbul Valiliği 'yeni normalleşme' kurallarını paylaştı

İstanbul Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün duyurduğu 'kontrollü normalleşme' süreciyle ilgili bilgiler paylaştı.
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyi yayınlayan İstanbul Valiliği, kentte uygulanacak kısıtlamalara açıklık getirdi.
Buna göre, İstanbul'da cuma akşamları 21.00'de başlayan ve pazartesi sabahı 05.00'te sona eren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe gidildi.
🟠 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması,— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 2, 2021
⏰Cuma saat 21.00 ile Cumartesi 05.00 arasında ve
⏰Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır.
✅Cumartesi günleri saat 05.00 ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.
📌Genelgenin ayrıntıları için:
👇🏻👇🏻https://t.co/RtDjFHVlQZ
Gazete Duvar'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın 'yüksek riskli şehir' grubuna dahil ettiği İstanbul'da artık cumartesi günleri de diğer hafta içi günleri gibi serbest olacak.
- Yeni kararlar gereğince İstanbul'da cumartesi günleri saat 05:00-21:00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Cumartesi akşamı başlayan kısıtlama, pazartesi sabahı 05:00'e kadar sürecek. Kentte yalnızca pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
- İstanbul'da 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek. 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı kişiler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Sevgili İstanbullular,— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 2, 2021
✅ 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız
⏰10.00-14.00 saatleri arasında,
✅ 20 yaş altı çocuk ve gençlerimiz ise,
⏰14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.
Genelgenin ayrıntıları için:
👇🏻👇🏻https://t.co/lvHIAhODBS
- İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, kurumların vereceği adres ile çalışma/ders programı belgesiyle, ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
- İstanbul'da yeme içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri, belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Bu yerlerde sosyal mesafe korunarak yüzde 50 kapasite ile çalışma başladı. Yeme içme yerlerinde 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi ve gel-al uygulaması, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis olacak.
- İstanbul'daki halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler kapalı kalmaya devam edecek. Nikah ve nikah merasimleri ise kişi başına minimum 8 metrekare alan ayrılarak en fazla 50 katılımcı ile azami 1 saat süreyle yapılabilecek. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul ve her türlü etkinlik, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve azami 300 kişiyle yapılabilecek. Ayrıca bu şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinlik Valilik ve Kaymakamlıklara en az üç gün öncesinden bildirilecek.
- İstanbul'da kamudaki çalışma saatleri de tüm Türkiye ile birlikte normale döndürüldü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)