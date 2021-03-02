İstanbul Valiliği 'yeni normalleşme' kurallarını paylaştı

'Kontrollü normalleşme'nin risk gruplarına göre dağılımı belli oldu. İstanbul Valiliği, 'yüksek risk grubu'nda yer alan kentte uygulanacak normalleşme kurallarını paylaştı.

İstanbul Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün duyurduğu 'kontrollü normalleşme' süreciyle ilgili bilgiler paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyi yayınlayan İstanbul Valiliği, kentte uygulanacak kısıtlamalara açıklık getirdi.

Buna göre, İstanbul'da cuma akşamları 21.00'de başlayan ve pazartesi sabahı 05.00'te sona eren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe gidildi.

🟠 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması,



⏰Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve



⏰Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır.



✅Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.



📌Genelgenin ayrıntıları için:

👇🏻👇🏻https://t.co/RtDjFHVlQZ — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 2, 2021

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Gazete Duvar'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın 'yüksek riskli şehir' grubuna dahil ettiği İstanbul'da artık cumartesi günleri de diğer hafta içi günleri gibi serbest olacak.