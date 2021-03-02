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    İstanbul Valiliği 'yeni normalleşme' kurallarını paylaştı

    © AFP 2021 / OZAN KOSE
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    'Kontrollü normalleşme'nin risk gruplarına göre dağılımı belli oldu. İstanbul Valiliği, 'yüksek risk grubu'nda yer alan kentte uygulanacak normalleşme kurallarını paylaştı.

    İstanbul Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün duyurduğu 'kontrollü normalleşme' süreciyle ilgili bilgiler paylaştı.

    İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyi yayınlayan İstanbul Valiliği, kentte uygulanacak kısıtlamalara açıklık getirdi.

    Buna göre, İstanbul'da cuma akşamları 21.00'de başlayan ve pazartesi sabahı 05.00'te sona eren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe gidildi.

    Gazete Duvar'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın 'yüksek riskli şehir' grubuna dahil ettiği İstanbul'da artık cumartesi günleri de diğer hafta içi günleri gibi serbest olacak.

    • Yeni kararlar gereğince İstanbul'da cumartesi günleri saat 05:00-21:00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Cumartesi akşamı başlayan kısıtlama, pazartesi sabahı 05:00'e kadar sürecek. Kentte yalnızca pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
    • İstanbul'da 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek. 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-­14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı kişiler ise 14.00-­18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

    • İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, kurumların vereceği adres ile çalışma/ders programı belgesiyle, ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
    • İstanbul'da yeme­ içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri, belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00­-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Bu yerlerde sosyal mesafe korunarak yüzde 50 kapasite ile çalışma başladı. Yeme­ içme yerlerinde 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi ve gel­-al uygulaması, 21.00­-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis olacak.
    • İstanbul'daki halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler kapalı kalmaya devam edecek. Nikah ve nikah merasimleri ise kişi başına minimum 8 metrekare alan ayrılarak en fazla 50 katılımcı ile azami 1 saat süreyle yapılabilecek. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul ve her türlü etkinlik, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve azami 300 kişiyle yapılabilecek. Ayrıca bu şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinlik Valilik ve Kaymakamlıklara en az üç gün öncesinden bildirilecek.
    • İstanbul'da kamudaki çalışma saatleri de tüm Türkiye ile birlikte normale döndürüldü.
    Etiketler:
    Normalleşme, Kovid-19, Koronavirüs, İstanbul Valiliği, İstanbul
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