Araştırmacılar: Kovid-19'la mücadelede kullanılan ateş ölçerler doğru sonuçları vermiyor olabilir

ABD'li bilim insanları, ateş ölçer cihazların etkinliği hakkında şüphe uyandıran bir araştırma yayınladı.

Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana okullarda, iş yerlerinde ve havaalanlarında ateş ölçümü için kullanılan cihazların, hastalığın ayıt edici belirtisini çarpıtıyor olabileceği saptandı. Bilim insanları, sözgelimi ateş ölçerlerin 'tehlikeli derecede etkisiz olduğu' konusunda uyardı.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cihazların uygunsuz kullanımının yanlış ölçümlere yol açabileceği ve 'potansiyel anlamda ciddi halk sağlığı riskleri ortaya çıkarabileceği' konusunda uyarıda bulundu.

FDA'dan yapılan açıklamada, ateş ölçer cihaz satan bir dizi şirkete, 'onaylanmamış, kontrolden geçirilmemiş ve ruhsatsız' termal görüntüleme sistemleri sattıkları için resmi bir 'uyarı mektubu' gönderildiği kaydedildi.

Certify Global şirketine gönderilen mektupta FDA yetkilileri, cihazların, özellikle birden fazla kişiyi aynı anda taramak için kullanıldığında yanlış tespit yapabileceğini ve ateşi tespit edilemeyen bir kişinin koronavirüs tedbirlerine daha az uyabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, yaygın olarak kullanılan yedi ölçerin düşük maliyetli sensörlerinin kusurlarının, sıcaklık değerlerini normalleştirerek telafi edilmeye çalışıldığını keşfetti. Söz konusu 'telafi algoritmasının', cihazların güvenlirliğini ciddi ölçüde zayıflattığı beliritliyor.

Journal of Biomedical Optics'te yayınlanan araştırmanın Conor Healy, yaptığı açıklamada, "Bu cihazların ateş ölçeri olarak faydaları artık oldukça tartışmalı ve muhtemelen halk sağlığı için bir risk teşkil ediyorlar zira ateş değerlerini aktif bir şekilde normal diye rapor ediyorlar" dedi.

Öte yandan cihazları test edilen Certify, Dahua, Meridian ve ZKTeco şirketlerinin temsilcileri, sistemlerinin sıcaklık değerlerini değiştirmediğini, ancak bazı durumlarda 'kendi kendini kalibre etmek' için yazılım tekniklerini kullandıklarını söyleyerek bulgulara itiraz etti.