Moskova'da yaşlılar için uygulanan karantina kaldırıldı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaşlılara ve kronik hastalara uygulanan karantinanın kaldırıldığını, buna rağmen bu yaş grubundan vatandaşlara sokağa çıkmamayı tavsiye ettiklerini söyledi.

Ayrıca 8 Mart'tan itibaren sosyal toplu taşıma kartlarına uygulanan engelin de kalkacağını bildiren Belediye Başkanı, yine de mümkün olduğu kadarıyla seyahatlerden kaçınma çağrısında bulunarak "Her gün hastanelere 700-800 ağır hasta kaldırılıyor" dedi.

Sobyanin, "Fakat eğer mutlaka bir yere gidecekseniz ilk gideceğiniz yer aşılama merkezi olsun. Kendinizi korumak için aşı olun. Üstelik Moskova'da yeterince aşılama merkezi var ve randevu alma konusunda hiçbir sorun yaşanmıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın başkenti Moskova’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında azalma gözlemleniyor, vaka oranı zirveyle kıyaslandığında 5 kat azalmış durumda.

Kentte restoranlar, müzeler, tiyatrolar ve sinemalar ziyarete açıldı. Fakat Belediye Başkanlığı, vatandaşlardan maske ve eldivenleri takmaya ve sosyal mesafeye uymaya devam etmelerini talep ediyor.