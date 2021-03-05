Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı yüzde 3 azaldı

Rusya’da son 24 saat içinde 11 bin 24 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi. Bu sayı dünkü vaka sayısından yüzde 3.17 daha az.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 11 bin 24 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Vaka sayısında bir önceki güne göre yüzde 3.17 düşüş kaydedildi. Salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 4 milyon 301 bin 159’e ulaştı.

Ülkede son 24 saat içinde 462 kişi hayatını kaybetti, böylelikle pandemi boyunca ülkede kaydedilen can kaybı sayısı 88 bin 285’e çıktı. Son bir gün içinde 15 bin 464 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 3 milyon 885 bin 321’e yükseldi.

Başkent Moskova, günlük can kaybı (54) ve vaka sayısının (1757) en çok görüldüğü şehir oldu. St.Petersburg ise can kaybı (32) ve vaka sayısında (983) ikinci sırada yer alıyor.

Rusya'da ocak ayında başlayan toplu aşılamalar sürüyor. Ülkede Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V ile Vektor Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşıları kullanılıyor. Ayrıca, Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği ve şubat ayı sonunda tescil edilen KoviVak aşısının da dolaşıma sokulması bekleniyor.