Kuzey Makedonya Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi tescil etti

RDIF’ten yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya’nın Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını acil prosedür çerçevesinde tescil ettiği belirtildi.

Açıklamada, “RDIF, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde tescil edildiğini duyuruyor. Aşısının tescilli acil prosedür (emergency use authorization, EUA) çerçevesinde gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

North Macedonia has become the 46th country in the world to authorize the use of Sputnik V.

👇https://t.co/oLoLHbPmOA — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 7, 2021

​Böylelikle Sputnik V aşısı, toplam nüfusu 1.2 milyar kişinin üzerinde olan 46 ülkede kullanılmak üzere onaylanmış oldu. Rus aşısı, dünya genelinde ulusal düzenleyiciler tarafından alınan onay sayısı bakımından kinci sırada yer alıyor.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, “Sputnik V aşısına Avrupa'da ve dünyada olan talep artıyor, binlerce insan koronavirüse karşı başlıca koruma aracı olarak Rus aşısını tercih ediyor. RDIF, aşı ile ilgili geniş bir uluslararası ortaklıkları ağı kurdu ve Kuzey Makedonya'nın da bu ağa katılması, pandemi sırasında ülkede birçok hayatın kurtarılmasına imkan sağlayacak” diye konuştu.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.