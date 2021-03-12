Azerbaycan'da Kovid-19 vakaları 3 ayın ardından yeniden yükselişe geçti

Ülkede son 24 saatte 608 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 238 bin 383'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 128 artarak 230 bin 244'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 5 artarak 3262'ye çıktı.

Bugüne kadar 2 milyon 682 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 4 bin 877 kişinin tedavisi sürüyor.

Şubatta 200'ün altında seyreden, martta ise bazı günlerde 300'ün üzerine görülen vaka sayılarında 600 rakamı en son ocak ayının ilk haftasında tespit edilmişti.

Vaka sayılarında artış yaşanırken ülkede aşılama çalışmaları sürüyor. Daha önce 4 milyon Sinovac aşısı sipariş eden Azerbaycan'da 300 bin doz Sputnik V, 432 bin doz da AstraZeneca aşısı alınması yönünde karar alındı.