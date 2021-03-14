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    Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 120 milyonu geçti

    © AP Photo / Chris Pizzello
    Koronavirüs salgını
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    Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 659 bin 836 kişi yaşamını yitirdi, 96 milyon 589 bin 356 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu. ABD, 30 milyon 43 bin 662 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 120 milyon 57 bin 631'e yükseldi.

    © AA
    Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 65 kişi hayatını kaybetti, günlük vaka sayısı 15 bini aştı
    ABD, 30 milyon 43 bin 662 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

    Vaka sayısında ABD'yi 11 milyon 439 bin 250 ile Hindistan, 11 milyon 359 bin 48 ile Brezilya, 4 milyon 380 bin 525 ile Rusya, 4 milyon 253 bin 820 ile İngiltere, 4 milyon 45 bin 319 ile Fransa, 3 milyon 201 bin 838 ile İtalya, 3 milyon 183 bin 704 ile İspanya, 2 milyon 866 bin 12 ile Türkiye, 2 milyon 569 bin 850 ile Almanya, 2 milyon 299 bin 82 ile Kolombiya, 2 milyon 192 bin 25 ile Arjantin, 2 milyon 163 bin 875 ile Meksika, 1 milyon 889 bin 360 ile Polonya, 1 milyon 739 bin 360 ile İran, 1 milyon 528 bin 414 ile Güney Afrika, 1 milyon 451 bin 744 ile Ukrayna, 1 milyon 414 bin 741 ile Endonezya, 1 milyon 407 bin 963 ile Peru, 1 milyon 392 bin 108 ile Çekya ve 1 milyon 151 bin 218 ile Hollanda izliyor.

    Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 659 bin 836 kişi yaşamını yitirdi, 96 milyon 589 bin 356 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

    Halen 20 milyon 808 bin 439 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

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    Etiketler:
    Kovid-19, Dünya, vaka sayısı, Koronavirüs
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    Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak sportif olta balıkçılığı yaptığını belirten Fatih Yayar, “Keban ilçesi Fırat Nehri'ne ekip halinde gittik. Ava başladık. Başladıktan 1 saat sonraydı. Gördüğümüz balığı aslında beklemiyorduk. Çünkü o bölgede çıkabilecek en büyük balık olarak beklentilerimiz 5-6 kilo civarındaydı. Yarım saat uğraş sonucunda çıkarabildik” dedi.
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