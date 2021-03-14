Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 120 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 120 milyon 57 bin 631'e yükseldi.
Vaka sayısında ABD'yi 11 milyon 439 bin 250 ile Hindistan, 11 milyon 359 bin 48 ile Brezilya, 4 milyon 380 bin 525 ile Rusya, 4 milyon 253 bin 820 ile İngiltere, 4 milyon 45 bin 319 ile Fransa, 3 milyon 201 bin 838 ile İtalya, 3 milyon 183 bin 704 ile İspanya, 2 milyon 866 bin 12 ile Türkiye, 2 milyon 569 bin 850 ile Almanya, 2 milyon 299 bin 82 ile Kolombiya, 2 milyon 192 bin 25 ile Arjantin, 2 milyon 163 bin 875 ile Meksika, 1 milyon 889 bin 360 ile Polonya, 1 milyon 739 bin 360 ile İran, 1 milyon 528 bin 414 ile Güney Afrika, 1 milyon 451 bin 744 ile Ukrayna, 1 milyon 414 bin 741 ile Endonezya, 1 milyon 407 bin 963 ile Peru, 1 milyon 392 bin 108 ile Çekya ve 1 milyon 151 bin 218 ile Hollanda izliyor.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 659 bin 836 kişi yaşamını yitirdi, 96 milyon 589 bin 356 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Halen 20 milyon 808 bin 439 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.
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