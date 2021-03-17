Litvanya, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Litvanya Sağlık Bakanlığı, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurduklarını duyurdu.

Litvanya Sağlık Bakanı Arunas Dulkis, Devlet İlaç Kontrol Servisi'nin tavsiyesi üzerine, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldıklarını bildirdi.

Dulkis, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün, diğer AB kurumları gibi, Devlet İlaç Kontrol Servisi'nden Kovid-19'a karşı AstraZeneca aşısı ile yapılan aşılamaların durdurulmasının önerildiği bir tavsiye aldım" ifadelerini kullandı.

Daha önce, aralarında Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa’nın da olduğu birçok ülke, olası yan etkiler nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı. Aşılamadan sonra bazı vakalarda kanda pıhtılaşma tespit edilmiş, ancak uzmanlar aşı ile kan pıhtısı oluşumu arasında bir bağlantı bulamadıklarını belirtmişti.

DSÖ, 10 Şubat'ta Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının, 65 yaş üstü kişiler de dahil olmak üzere yetişkinlerde kullanılması tavsiyesinde bulunmuştu.