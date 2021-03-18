Rusya’da tespit edilen yeni Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 803

Rusya’da son bir gün içinde 9 bin 803 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken pandeminin başından bu yana görülen vakaların sayısı 4 milyon 420 bini geçti.

Rusya’da koronavirüsün yayılması nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasında, ülkede son bir gün içinde 1934’ü başkent Moskova’da olmak üzere 9 bin 803 yeni vakanın belirlendiği aktarıldı.

Koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle son bir günde 443 hasta hayatını kaybederken toplam can kaybı 93 bin 824’e yükseldi.

12 bin 61’i son bir günde olmak üzere toplamda 4 milyon 30 binden fazla hasta iyileşerek taburcu edildi.

Yeni vakalar Rusya’nın 85 bölgesinde tespit edilirken en çok vakanın görüldüğü başkent Moskova’yı, 918 vakayla St. Petersburg ve 537 vakayla Moskova Bölgesi takip etti.