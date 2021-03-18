Rusya'nın ikinci aşısı EpiVakKorona'nın sivil dolaşıma giren doz sayısı açıklandı

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "17 Mart 2021 tarihi itibariyle, AO Vektor-BiAlgam fabrikasında üretilen EpiVakKorona aşısının, toplamda 186 bin 150 dozdan oluşan 5 serisi sivil dolaşıma girdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aşının 2-3 hafta arayla iki kez yapıldığı anımsatıldı.

Daha önce EpiVakKorona'yı geliştiren Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, aşının mart ayının ikinci yarısında toplu aşılama programına dahil olacağını açıklamıştı.