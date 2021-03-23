Bakan Koca, vaka artışı yaşanan illerin yöneticileriyle görüştü: 'Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta en çok vaka artışının yaşandığı yüksek riskli illerin yöneticileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşme sonrası Twitter hesabından açıklamada bulunan Koca, "Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle korordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz. pic.twitter.com/R3Ro87Jivg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2021

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