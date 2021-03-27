Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Kovid-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 'Sayın Cumhurbaşkanı' hitabıyla başlayan mektubunda, "Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını dile getirdi.

Kovid-19 salgınına karşı ortak mücadeleyi sürdürürken iklim değişikliği tehdidini gözden kaçırmamak gerektiğini belirten Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22-23 Nisan’da çevrim içi gerçekleştirilecek iklim temalı Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Biden, zirvenin, iklim krizine karşı ortak çabalar konusunda dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve diğer küresel paydaşları bir araya getireceğini belirtti.