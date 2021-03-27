Putin: Aşı olduktan sonra her ihtimale karşı komodinimin üzerine termometre koydum

Rusya Devlet Başkanı Putin, aşı olduğu günün akşamı yatmadan önce her ihtimale karşı komodinin üzerine termometre koyduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Putin, "Her ihtimale karşı, yatmaya gittiğimde komodinin üzerine termometre koydum" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri, geçen günlerde Kovid-19 karşı ilk doz aşıyı yaptırmıştı. Putin'in Rusya'da tescillenen üç aşıdan hangisini kullandığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı'nın ikinci dozu da olacağını belirterek, aşıdan sonra hiçbir yan etkiyle karşılaşmadığını ve kendini iyi hissettiğini açıklamıştı.