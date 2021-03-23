Kremlin: Putin aşı yaptırdı ve kendini iyi hissediyor

Peskov, RIA Novosti’ye açıklamasında, “Putin, koronavirüse karşı aşılandı. Kendini iyi hissediyor. Yarın normal işine devam edecek” ifadesini kullandı.
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs aşısı yaptığını ve kendini iyi hissettiğini belirtti.
Peskov, RIA Novosti’ye açıklamasında, “Putin, koronavirüse karşı aşılandı. Kendini iyi hissediyor. Yarın normal işine devam edecek” ifadesini kullandı.
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