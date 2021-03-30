ABD'de 25 eyalette koronavirüs nedeniyle hastanelere yatışlarda artış

ABD’deki 25 eyalette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son bir haftada hastaneye yatışlarda artış olduğu bildirildi.

ABD Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, ülkedeki 25 eyalet ile başkent Washington D.C'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda son bir hafta bir önceki haftaya kıyasla ortalama yüzde 1.8'lik artış olduğuna dikkat çekildi, Michigan’da bu oranın yüzde 50'lere, Güney Dakota'da ise yüzde 40’lara kadar çıktığı ifade edildi.

Verilerde, hastaneye kabul edilen Kovid-19 hastası her 3 kişiden 2’sinin 65 yaşın altında olduğuna ve hastaların önemli bir kısmının aşılamanın yüksek olduğu bölgelerden geldiğine dikkat çekildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, dün Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nün düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, ülkede vakaların dördüncü dalga olarak yeniden artmasıyla ilgili endişelerini dile getirmişti.

Ülkenin aşılamada alacak daha çok yolu olduğunu belirten Walensky, halka virüs nedeniyle alınan önlemlere uymaya devam etme çağrısında bulunmuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD’de Kovid-19 vaka sayısı 30 milyon 300 bine, can kaybı da 550 bine yaklaşmış bulunuyor.