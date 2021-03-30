BioNTech, Kovid-19 aşı hedefini 2.5 milyar doza yükseltti

BioNTech, ABD'li ortağı Pfizer ile koronavirüs aşı üretim kapasitesini 2021 yılının sonuna kadar 2.5 milyar doza çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Alman biyoteknoloji şirketi ve koronavirüs aşı üreticisi BioNTech aşı üretim hedefini güncelledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD'li ilaç devi Pfizer ile yeni bir tesisin faaliyete geçirilmesinin ardından 2021 yılının sonuna kadar Kovid-19 aşı üretim kapasitesinin 2.5 milyar doza çıkarılmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, "Üretim kapasitesini ve ağını daha da genişletmek için potansiyel ortaklarla ek önlemler ve görüşmeler devam ediyor" denildi.

Pfizer daha önce, bu yıl tahmini 2.3 milyar ila 2.4 milyar doz aşı üretebileceklerini açıklamıştı.