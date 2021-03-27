Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dahil oldu. 1.4 milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu 4.5 milyon doza ulaşacak" ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Sağlık Bakanı Koca'dan belgeli yanıt' başlıklı bugünkü yazısında Bakan Koca'nın kendisini arayarak “AB’nin Türkiye’ye yollandı dediği 1.5 milyon doz Biontech aşısı nerede?” sorusunu yanıtladığını söyledi. Bakan Koca’nın kendisiyle paylaştığı söz konusu aşılara ilişkin belgeye yer verdiği yazısında Altaylı, “Belgenin altında Biontech'in iki yöneticisinin Dr. Sierk Poetting ve Dr. Oliver Hennig’in imzaları var” dedi.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısım şu şekilde:

© AA Sağlık Bakanı Koca: Salgın mayıs veya haziran sonunda kontrol altına alınabilir planlı sevkiyatın ilk bölümü olan 0,7 milyon dozluk partinin 24 Mart, ikinci 0,7 milyon dozluk partinin ise 25 Mart’ta Ankara’daki dağıtım merkezinde olacağı belirtiliyor. Belgenin sonunda ise Nisan ayı ortasına kadar ise 3,1 milyon dozun daha teslim edilmiş olacağını söylüyor. Belgenin altında Biontech'in iki yöneticisinin Dr. Sierk Poetting ve Dr. Oliver Hennig’in imzaları var."

Fatih Altaylı, AB’nin Türkiye’ye yolladığı BioNTech aşısının belgesini yayınladı https://t.co/6auoGo6BqH pic.twitter.com/Jr4oul9trH — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 27, 2021​

Çin aşısında son durum ne?

Altaylı'nın aktardığına göre Bakan Koca, "Fahrettin Bey, önce Haziran başına kadar 100 milyon doz dediniz sonra sonbahara kadar dediniz. Şimdi yine Haziran başına kadar dediniz. Biz bir karamsarlığa kapılıyoruz sizinle, bir seviniyoruz. Hangisi doğru. Ne zaman 100 milyon doz aşımız gelmiş olacak?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Fatih Bey, aşıların söz verilen, anlaşmayla belirlenen terminlerde verilmesi ile ilgili çok büyük sorunlar var. Sadece biz değil, hemen hiç kimse aşıyı söz verilen zamanda alamıyor. Bakın değil milyon, değil yüz bin birkaç bin aşıda kalan ülkeler var. Emin olun biz şanslı ülkelerden biriyiz. Çok açık söyleyeyim biz Sinovac’ın 3. Faz çalışmalarına katılmasaydık bugün bu aşıları da bulamazdık. Hem Sinovac’ın hem Biontech’in 3. Faz çalışmalarında yer almamız bize bu aşıları sağladı. Daha da sağlayacak.

© Fotoğraf : Twitter/Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Koca: Yaklaşık 1.4 milyon doz BioNTech aşısı kullanıma hazır Biontech’ten oradaki iki bilim insanı vatandaşımızın da sayesinde daha da aşı alacağız. Konuşuyoruz ve mutabıkız. Çin hükümeti tüm aşı üreticilerine sınırlama koydu. Önce 'Çin’e vereceksiniz' dedi. Bu yüzden çok aksama var. Buna rağmen alabiliyoruz. Son gelişmeler ışığında Haziran’a kadar 40 yaş üstü 32 milyon yurttaşımızın ve risk gruplarındakilerin iki doz aşısını Haziran’a kadar tamamlayacağımızı görmeye başladık.”

'Avrupa Birliği her an AB dışına aşı satışına sınırlama ve hatta yasak getirebilir'

Öte yandan, "Korkum şu bu aşı milliyetçiliği meselesi çok öne çıkıyor. Avrupa Birliği her an AB dışına aşı satışına sınırlama ve hatta yasak getirebilir" diyen Koca ayrıca, şu açıklamayı yaptı:

"Herkes kendi vatandaşı öncelikli olsun istiyor. Bu yasağı getirmelerinden önce ne alırsak alalım diyoruz. Biontech’ten bir 18 milyon daha bekliyorum. Gelecek herhalde. Her aşının peşindeyiz. Bir yandan da ülkemizde geliştirilecek aşıları destekliyoruz. Ama en büyük korkum bu aşı milliyetçiliği ve yasak gelmesi."

Öte yandan Koca, yaza kadar '100 milyonun üzerinde, 120 milyon aşı getirmeyi' hedeflediklerini ifade etti.