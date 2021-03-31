Varank: Aşamalar başarıyla sonuçlanırsa sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip aşı adayımız elimizde olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Eğer bu aşamaların tamamı başarıyla sonuçlanırsa, sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakanı Varank, "Eğer bu aşamaların tamamı başarıyla sonuçlanırsa, sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak" ifadelerini kullandı.

Varank, nazal aşıya ilişkin de "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar. Dosyaları değerlendirildikten sonra onay alırlarsa hemen çalışmalarına başlayabilecekler. İnsan deneylerine onlar da başlayacaklar" diye konuştu.