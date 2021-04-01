ABD'de üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz Johnson&Johnson aşısı çöpe gitti

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu 'insan hatasına' ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson&Johnson'ın tek doz Kovid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.