Rusya’da 81 kişide koronavirüsün İngiliz varyantına rastlandı

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, 81 İngiliz varyantlı, 6 Güney Afrika varyantlı koronavirüs vakasına rastladıklarını ifade etti.
Popova, "Bu, hala dünyanın diğer ülkeleriyle temas halinde olduğumuzu gösteriyor, tüm bu vakalar dışarıdan geliyor" dedi.
Popova, Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Afrika da dahil olmak üzere dünyada birçok yerde virüsün özellikle de bu mutasyonlarının bulunduğu vakaların giderek arttığını ifade etti.
Popova’ya göre, bu durum virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için herkesin kendi ülkesinde kalmasının daha iyi olduğunu gösteriyor.
'Avrupa'ya kıyasla mutant vaka sayısı çok daha az'
Popova, ayrıca Rusya’da halihazırda koronavirüsün 20 farklı varyantının olduğunu, bilim insanlarının konuyu incediklerini ifade etti.
Aralık ayı ortasında İngiltere’de SARS-CoV-2 koronavirüsün daha bulaşıcı olan yeni bir mutasyonu tespit edilmişti. Virüsün mutasyona uğramış hali o zamandan beri 130 ülkede kaydedildi. Buna ek olarak, virüsün diğer varyantları da dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Güney Afrika varyantı 80 ve Brezilya varyantı ise 45 ülkede tespit edildi.
8 bin 328 yeni koronavirüs vakası
Yeni vakaların en çok görüldüğü bölgeler ise, Moskova (bin 747) ve St. Petersburg (702) olarak belirlendi.
Son 24 saat içinde 389 kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti. Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı sayısı 101 bin 106'ya yükseldi. Gün içinde 8 bin 902, pandeminin başlamasından bu yana 4 milyon 220 bin 35 kişi iyileşti.
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