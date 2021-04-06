Rusya’da 81 kişide koronavirüsün İngiliz varyantına rastlandı

Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, 81 İngiliz varyantlı, 6 Güney Afrika varyantlı koronavirüs vakasına rastladıklarını ifade etti.

Popova, "Bu, hala dünyanın diğer ülkeleriyle temas halinde olduğumuzu gösteriyor, tüm bu vakalar dışarıdan geliyor" dedi.

Popova, Avrupa, Asya, Güney Amerika ve Afrika da dahil olmak üzere dünyada birçok yerde virüsün özellikle de bu mutasyonlarının bulunduğu vakaların giderek arttığını ifade etti.

Popova’ya göre, bu durum virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için herkesin kendi ülkesinde kalmasının daha iyi olduğunu gösteriyor.

'Avrupa'ya kıyasla mutant vaka sayısı çok daha az'

© Sputnik Rusya iki doz aşının vurulduğu kişi sayısı bakımından AB ülkelerine kıyasla lider konumda ’da ki İngiliz varyantlı vaka sayılarının Avrupa'ya kıyasla çok daha az olduğunu belirten Popova, bunun ülke içinde ve girişlerde virüse karşı uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin sayesinde olduğunu söyledi.

Popova, ayrıca Rusya’da halihazırda koronavirüsün 20 farklı varyantının olduğunu, bilim insanlarının konuyu incediklerini ifade etti.

Aralık ayı ortasında İngiltere’de SARS-CoV-2 koronavirüsün daha bulaşıcı olan yeni bir mutasyonu tespit edilmişti. Virüsün mutasyona uğramış hali o zamandan beri 130 ülkede kaydedildi. Buna ek olarak, virüsün diğer varyantları da dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Güney Afrika varyantı 80 ve Brezilya varyantı ise 45 ülkede tespit edildi.

8 bin 328 yeni koronavirüs vakası

© Fotoğraf : Pixabay DSÖ Rusya Temsilcisi Vujnovic: Köpekler, kediler, aslanlar ve kaplanlar insanlardan Kovid-19 kapabilir , son 24 saat içinde Rusya'da 8 bin 328 yeni koronavirüs vakasına rastlandığını bildirdi. Tespit edilen vaka sayısı düne göre yüzde 3.68 azalırken virüse yakalanan toplam kişi sayısı 4 milyon 597 bin 868'e çıktı.

Yeni vakaların en çok görüldüğü bölgeler ise, Moskova (bin 747) ve St. Petersburg (702) olarak belirlendi.

Son 24 saat içinde 389 kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti. Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı sayısı 101 bin 106'ya yükseldi. Gün içinde 8 bin 902, pandeminin başlamasından bu yana 4 milyon 220 bin 35 kişi iyileşti.