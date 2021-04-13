DSÖ uzmanları, Sputnik V aşısının üretimini denetleyecek

DSÖ, Kovid-19 aşılarının güvenlik değerlendirmesiyle ilgili çalışmaların takvimini yayınladı.

Sputnik V aşısıyla ilgili ek verilere ihtiyaç duyulduğunu belirten DSÖ, bunun için mayıs ve haziran aylarında denetimler yapılacağını ifade etti.

DSÖ, Rus aşısının güvenlik değerlendirmesinin yayınlanacağı tarihin ise tüm ek veriler alındıktan ve tüm denetimler yapıldıktan sonra belirleneceğini kaydetti. Değerlendirme sonuçlarının en erken temmuzda yayınlanabileceği ifade edildi.

Belgede DSÖ'den acil kullanım onayı alan diğer aşılar için üretim denetimi yapılmadığı da belirtildi.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V aşısı, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde üretildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.

Sputnik V şimdiye dek yaklaşık 1.5 milyar kişinin yaşadığı 60 ülkede tescil edildi. Rus aşısı, tescil eden ülkelerin sayısı bakımından dünyada ikinci sırada yer alıyor.