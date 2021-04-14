Hindistan: Ülkemizde yapılan Sputnik V aşısının klinik testlerinde Rusya'daki verilerin aynısı elde edildi

Hindistan ilaç kurumunun Rus Sputnik V aşısının klinik testleri sonucunda elde ettiği güvenlik ve immünojenisite verilerinin Rusya'da faz-3 testlerinde elde edilen verilerle aynı olduğu açıklandı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ülkenin ilaç kurumu, Sputnik V aşısının testlerini tamamladı.

Testler sonucunda Rusya'da faz-3 testlerinde elde edilen verilerin aynısına ulaşıldığını belirten bakanlık, buna istinaden Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildiğini vurguladı.

Bakanlık, verilen izinle aşının ithal edilmesi önünde herhangi bir engel olmadığını ekledi.

#India's drug regulator: Safety & immunogenicity data from a local trial of Sputnik V is comparable to that of a late-stage trial done in Russia



👇https://t.co/s7GoVnIvJC — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 13, 2021

​Dün Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Hindistan'ın Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V'yi tescil eden 60'ıncı ülke olduğunu duyurmuştu. Böylelikle Rus aşısı, toplamda 3 milyar kişinin, yani dünya nüfusunun yüzde 40'ının yaşadığı ülkelerde tescil edilmiş oldu.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V aşısı, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde üretildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.