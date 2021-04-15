Prof. Müftüoğlu: Çok ciddi bir yanlıştan biraz gecikerek de olsa nihayet vazgeçtik

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Müftüoğlu, Kovid-19'a karşı Mart'ta alınan kararların yanlış olduğunu vurgulayarak, "Çok ciddi bir yanlıştan biraz gecikerek de olsa nihayet vazgeçtik... Şimdi yeniden tıpkı 2020 Mart ayında olduğu gibi ulusal bir bilince, bize yakışan bir katılıma, muazzam bir işbirliğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.