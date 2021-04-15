Koronavirüsten şüphelenip yüzüne 3 gün boyunca dezenfektan uyguladı: 'Temas alerjisi' teşhisi konuldu

Ankara'da aracına aldığı müşterisinin Kovid-19 olduğundan şüphelenen taksi şoförü İsmail Özelçi, eline ve yüzüne dezenfektan sürdü. Bir süre sonra yüzünde kızarıklık, yanma, şişme oluşan Özelçi'ye 'temas alerjisi' teşhisi konuldu. Özelçi, hastanede 14 gün süren tedaviyle sağlığına kavuştu.

Taksi şoförü İsmail Özelçi, Mart ayının başında taksisine binen müşterinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğundan şüphelendi.

Özelçi, müşterisi indikten sonra eline ve yüzüne 3 gün boyunca dezenfektan uyguladı. Yüzünde kızarıklık, yanma ve şişme meydana gelince Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Özelçi’ye, ileri derecede ‘temas alerjisi’ teşhisi konuldu. Özelçi, 14 gün süren tedaviyle sağlığına kavuştu.

‘Kaşıntı sanki öldürecek gibiydi’

“Müşterim sürekli öksürüyor ve hapşırıyordu. Hali de kötüydü. İndikten sonra dezenfektanı elime sürdüm, yüzüme sürmeye başladım, ‘yüzüm de temiz olsun’ diye” diyen Özelçi, şöyle devam etti:

“Bu uygulamayı 3-4 gün süreyle gün içerisinde uygulayarak yaptım. Fakat ondan sonra sabaha karşı bir kaşıntı başladı. Ve ardından yüzüm kızardı ve şiddetli bir şekilde şişti. Gözlerim kapandı. Aşırı bir kaşıntım vardı. Kaşıntı sanki beni öldürecek gibiydi. Ellerimde de vardı o kaşıntı. Ellerimi birbirine sürttüğümde sanki bir sıcaklık geliyordu. Hastaneye gittim. 14 gün hastanede yattım. İlaç tedavisiyle de şükür bugün iyi duruma geldim. Çok korktum. Ailem de çok korktu. Beni kaybedeceklerini düşünerek çok korktular. Vatandaşlarımız dezenfektanı yüzlerine sürmesinler. Çünkü bu çok zararlı olabilen bir şey ve alerji yapabiliyor. Artık asla yüzüme dezenfektan sürmüyorum.”

Prof. Dr. Kartal: Yüzümüzü su ve sabunla temizleyelim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliği Eğitim İdari Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal ise hastanın hijyen çekincesi nedeniyle yüzüne çok fazla el dezenfektanı uyguladığını belirterek, şöyle konuştu: