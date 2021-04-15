İçişleri Bakanı Soylu: En geç 19.00'da evde olalım

İçişleri Bakanı Soylu, "Akşam saat 18.00'de iş yerlerimizi kapatalım ve en geç 19.00'da evimizde olalım. Mübarek Ramazan'da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede önemli bir dönemin içinde olunduğunu belirtti.

"Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için; akşam saat tam 18.00'de iş yerlerimizi kapatalım ve en geç 19.00'da evimizde olalım" diyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Tedarik, üretim, sağlık, güvenlik vb. alanlarda kısıtlamada istisnalar mevcuttur. Bu istisnalar, zorunlu işlerin görülmesi içindir. Muafiyetlerin suistimali, mücadelemize ve kurallara uyanlara haksızlıktır. Tüm güvenlik birimlerimiz ve denetim ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Denetimlerde rehberlik ve uyarı önceliğimizdir. Ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır. Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, mübarek Ramazan'da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız."

Salgınla mücadelede önemli bir dönemin içerisindeyiz.

Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için ⬇️ pic.twitter.com/peFSWJlubJ — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 15, 2021

​