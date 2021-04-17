Oyuncu Gonca Vuslateri koronavirüse yakalandı

Gonca Vuslateri'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Vuslateri test sonucunu sosyal medya hesabından açıklarken yaptığı paylaşımda, “Sonuç pozitif. Herkes kendine dikkat etsin. Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin. Amin. Korkuyorum” dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Gonca Vuslateri (@goncavuslateri)'in paylaştığı bir gönderi

Gonca Vuslateri'den önce oyuncu Şevket Çoruh sosyal medyadan 'Ah be pozitif bir sen eksiktin' yorumuyla koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

​Türkiye'de son dönemde oyuncu Burak Sergen ve oğlu Cansın Sergen de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan isimlerden oldu. Oyuncu Hazal Kaya geçtğimiz haftalarda Kovid-19'a yakalandığını açıklamıştı. Süreci atlatan oyuncu koronavirüs sonrası yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle acil servise gitmeye çalıştığını ancak yer bulamadığını ifade etmişti.