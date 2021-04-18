Yangın çıkan binadaki Kovid-19 hastaları ambulansla hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Bu sırada binadaki evlerinde karantinada olan Kovid-19 hastaları da olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yangın 1.5 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.