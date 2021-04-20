Putin ile Bolivyalı mevkidaşı Luis Arce, Sputnik V aşı tedarikini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Bolivyalı mevkidaşı Luis Arce’nin bugünkü telefon görüşmesinde, Kovid-19’a karşı mücadeleyi ve Sputnik V aşı tedarikini değerlendirdiği belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Ticaret, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanları da dahil Rusya-Bolivya ortaklık ilişkilerinin kapsamlı gelişimini sürdürme yönündeki pratik adımlar görüşüldü” ifadesine yer verildi.

İki ülke liderinin özellikle sağlık alanındaki işbirliği üzerine odaklandığı kaydedilen açıklamada, Putin ve Arce’nin Kovid-19 salgının yayılmasına karşı mücadele ve Rus Sputnik V aşısının Bolivya’ya teslimatının sağlanması konularını değerlendirdiği aktarıldı.