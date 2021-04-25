İspanya’da 22 kişiye Kovid-19 bulaştıran hastaya gözaltı

İspanya'nın Manacor kentinde 40 yaşında Kovid-19 septomlarını gösteren bir kişinin 22 kişiye Kovid-19 virüsü bulaştırdığı ortaya çıktı.
Manacor polis merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu kişinin Kovid-19 belirtileri göstermesine rağmen PCR testi sonucunu beklemeden maskesiz işe gittiği ve aralarında bebeklerinde bulunduğu 8 kişiye direkt 14 kişiye ise dolaylı yoldan Kovid-19 bulaştırdığı için gözaltına alındığını duyurdu. Polis ayrıca yaptığı incemelerin ardından söz konusu kişinin 40 derece ateşle iş yerine gittiği ve mesai arkadaşlarının yüzüne öksürerek, "Hepinize koronavirüs bulaştıracağım" ifadelerini kullandığını belirtti.
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