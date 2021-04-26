Tüm Eczacı İşverenler Sendikası: Koronavirüs nedeniyle 50 eczacı ile 17 eczane teknisyeni hayatını kaybetti

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’ndan (TEİS), yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında 50 eczacı ile 17 eczane teknisyeninin hayatını kaybettiği belirtildi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, Kovid-19 nedeniyle Türkiye’de ilk can kaybının bir eczacı olduğunu hatırlatarak, "Kovid polikliniklerinde çalışanlardan sonra en büyük riski eczacılar yaşıyor" dedi.

Birgün'ün haberine göre "Dünyayı altüst eden Kovid-19’dan dolayı ülkemizde de olağanüstü tedbirler alınarak, bu süreç atlatılmaya çalışılıyor" diyen Saydan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye genelinde salgından etkilenen çok sayıda eczane bulunuyor. Bu virüs yüzünden 50 eczacı, 17 eczane teknisyeni hayatını kaybetti. Halkımızın ilk adımda ulaştığı sağlık kuruluşu eczaneler olduğu için ülke genelinde bu virüsten etkilenen eczacı ve eczane çalışanları sayısı giderek artıyor."

'Hastalarla en çok yüz yüze gelen meslek grubuyuz'

Pandemi sürecinde eczacıların ekonomilerinin iyice bozulduğunu söyleyen Saydan, "Kovid-19'lu hastalarla en çok yüz yüze gelen meslek grubuyuz. Bu süreçte 50 meslektaşımız hayatını kaybetti. Ekonomik anlamda da en çok biz etkilendik. Eczacıları ekonomik olarak rahatlatacak destek programının olması gerekiyor” diye konuştu.

'Eczacılar için ekonomik tedbirler mutlaka alınmalı'

"Pandemi ile mücadelede vazgeçilemez bir konumda olduğu açık bir şekilde görülen eczacıların yalnız bırakılmaması ve desteklenmesi amacıyla yetkililer tarafından eczacılar için ekonomik tedbirler mutlaka alınmalı" diyen Saydan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunların başında ilaç depolarına olan eczane ödemelerinde rahatlama yapacak tedbirler olmalı. Bağ-kur, SSK prim desteği, vergi indirimi ve muafiyeti, kira desteği gibi konular da mutlaka hayata geçirilmelidir. Diğer taraftan eczacıların sürekli zarar etmesine neden olan fiyat indiriminden doğan zararlar, SGK’nın kamu iskontosunu uygulamayan ilaçlar gibi kronik bazı sorunları giderecek düzenlemelerin de yapılması gerekiyor."