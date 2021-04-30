Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini geçti

Brezilya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 3001 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybı sayısının 401 bin 186'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca son bir gün içinde 69 bin 389 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 14.5 milyon geçtiği belirtildi.

Brezilya, hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Son haftalarda Kovid-19 nedeniyle günde ortalama 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Brezilya, dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke konumunda. Birinci sırada ise ABD bulunuyor.