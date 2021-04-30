Kayıt
12:42 30 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Koronavirüs testi

    ‘Kovid-19 tanılarının yüzde 95'i İngiltere mutasyonu’

    © DHA
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1042606336_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_c441185bfef29100866bb6709c893e5f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202104301044392423-kovid-19-tanilarinin-yuzde-95i-ingiltere-mutasyonu/

    Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kovid-19 Tanı Laboratuvarı’nda Şubat’a göre, günlük gelen numune sayısı 4 kat artarak 8 binlere yükseldi. Laboratuvar sorumlusu ve mikrobiyoloji uzmanı Gönül Aksu “Hakim mutantı, İngiltere mutantı olarak söyleyebiliriz. Yüzde 95 civarında İngiltere mutasyonu saptıyoruz” dedi.

    Ankara'da İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 tanı laboratuvarından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kovid-19 Tanı Laboratuvarı'nda, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği ilçelerin yanı sıra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi’nden gelen numuneler inceleniyor. 

    Ayrıca bütün özel kurumlardan gelen numuneler de burada teste tabi tutuluyor. Laboratuvarda kullanılan, Sağlık Bakanlığı'nca sağlanan tanı kitleri ile mutasyonlu virüsler de tespit ediliyor.

    ‘Günlük numune sayısı 4 kat arttı’

    Laboratuvarda günlük test sayısı, şubat ayına göre 4 kat artarak, 8 binlere yükseldi. Laboratuvar sorumlusu ve mikrobiyoloji uzmanı Gönül Aksu, Şubat’ta gelen numune sayısının çok düştüğünü belirtip, "O zamanlar bu sayı günlük 2-3 bin bandında gidiyordu sonra yavaş yavaş artmaya başladı. Geçen hafta bu sayı günlük 8 bine çıktı. Şimdi ise biraz daha sakinledi ama Şubat ayına göre geçtiğimiz hafta günlük gelen numune sayılarımız 4 katına çıktı. Numune sayısı arttıkça buradaki çalışma da yoğunlaşıyor. 24 saat nöbet tutuyoruz. Gece de çalışılıyor. Gelen numunenin en fazla 8 saat içinde sonucunun çıkması hedefleniyor. Öyle olunca çok yoğun ve tempolu bir çalışma süreci oldu ve o süreç hala devam ediyor" dedi.

    ‘Hakim olanın İngiltere mutantı olduğunu söyleyebiliriz’

    Mikrobiyoloji uzmanı Aksu, gelen numuneler arasında İngiliz varyantının sıkça görüldüğüne dikkat çekerek, "Bakanlığımızın bize temin ettiği mutasyonu da saptayan bir kit kullanıyoruz. Mutasyonların bir kısmını saptıyor ve şu anki kitimiz 3 kanal üzerinden çalışıyor. Bu İngiltere mutasyonunu direkt saptıyor. Her çalışmada eğer varsa biz İngiltere mutasyonunu görebiliyoruz. İngiltere mutasyonu şu an pozitif olarak tanı koyduğumuz örneklerin yüzde 95’ini oluşturuyor. Hakim mutantı, İngiltere mutantı olarak söyleyebiliriz. Yüzde 95 civarında İngiltere mutasyonu saptıyoruz" diye konuştu. 

    ‘Gelen numunelerin yüzde 25-30'unda pozitiflik saptıyoruz’

    Gönül Aksu, günlük numuneler arasında vaka artışlarından sonra pozitiflik oranlarının da arttığına dikkat çekerek, "Gelen numuneler içinde pozitiflik oranımız da değişti bu son vaka artışlarıyla birlikte. Mart ayı başında gelen numunelerde pozitiflik oranımız yüzde 10-15 bandındaydı. O giderek artmaya başladı. Şu anda ise bu oran yüzde 25-30 civarında yani gelen numunelerin yüzde 25-30'unda pozitiflik saptıyoruz" dedi. 

    İlgili konular:

    32 yıl sonra kavuştular: Koronavirüs izini süren filyasyon ekipleri kayıp kardeşleri buluşturdu
    Almanya'da rekor: Bir günde 1.1 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı
    St.Petersburg'da koronavirüse karşı evde aşılama başladı
    Etiketler:
    mutasyon, İngiltere, pandemi, vaka, Kovid-19, Koronavirüs, Koronavirüs testi, Ankara, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus fotoğrafçı Mikhail Kirakosyan'ın Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan hayvanları görüntülediği 'Biz Sizlere Benziyoruz' isimli fotoğraf serisinden bir kare
    Moskova Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların göz alıcı portreleri
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet