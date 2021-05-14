Koronavirüs aşısı olan Rusya vatandaşları, Yunanistan'a girişte karantinaya alınmayacak

Yunan hükümetinin bugünden itibaren geçerli olmak üzere aldığı kararlara göre daha önce haftada 4 bin Rusya vatandaşı kabul eden Yunanistan, kotanın kaldırıldığını açıkladı.
#Greece opens to tourists vaccinated with #SputnikV— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 14, 2021
Most flights from Russia to Greece are already sold out for the next month ✌️
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Hükümet, koronavirüs aşısı olan, negatif PRC testi ya da antikor bulunduğunu gösteren belge ibraz eden Rusların zorunlu karantinaya alınmayacağını da vurguladı.
Bunun yanında Atina, Rusya da dahil 21 ülkenin vatandaşlarının havaalanları, limanlar ve kara sınırları da dahil olmak üzere her türlü yoldan ülkeye giriş yapabileceğini duyurdu. Bu ülkelerin vatandaşları da, ilgili belgelerin ibrazı halinde zorunlu karantinaya alınmayacak.
Rusya vatandaşları, bugüne dek Yunanistan'a sadece hava yoluyla giriş yapabiliyordu.
Daha önce Yunanistan Turizm Bakanı Kharis Teokharis, Sputnik V aşısı olan turistleri ülkeye kabul edeceklerini ifade etmişti.
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