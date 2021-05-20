'Sputnik V aşısının hamile kadınlarda ciddi bir yan etkisine rastlanmadı'

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın ilk Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin hamile kadınlarda ciddi bir yan etkisine rastlanmadığı bildirildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Sputnik V aşısının klinik denemelerine katılan 21 hamile kadında ciddi bir yan etki görülmediği belirtildi.

Açıklamada, "Şu anda, kombine aşı Gam-COVID-Vac’ın (Sputnik V) klinik denemeleri çerçevesinde araştırmalara katılan ve gebelik süreleri 3 ila 8 ay arasında değişen 21 hamilelik vakası kaydedildi. Hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı" denildi.

Hamile kadınlarda aşı kullanımının güvenliğini değerlendirmek için memeli hayvanlar üzerinde ek klinik öncesi çalışmalar yürütüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, gebelikleri sırasında aşılanan hayvanların çarşamba günü yavruladıkları, yeni doğan yavrularda patalojik bir değişikliğe rastlanmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Ön veriler, aşının embriyotoksisitesinin kontrol grubuna kıyasla araştırma grubunda tespit edilmediğini gösteriyor. Araştırmalar devam ediyor."

Açıklamada ayrıca, hamilelik sırasındaki hastalıkların hayati tehlike riski taşıması nedeniyle, hamile kadınların Kovid-19'a karşı aşılanma olasılığı konusunun öncelikli ve aktif olarak araştırıldığı belirtildi.