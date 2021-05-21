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    AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe -

    AYD Başkanı Altaş: AVM'leri ziyaret süresi 45 dakikaya düştü

    © AA / Ahmet Bolat
    Koronavirüs salgını
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    İstanbul'da salgın öncesi AVM'lerin günlük ziyaretçi sayısı ortalama 6 milyonken, tam kapanmanın ardından 3 kat azalarak 2,5 milyona düştü. AYD Başkanı Altaş, tüketici alışkanlıklarının değiştiğini belirterek "AVM'lerde kalma süresi ortalama kişi başı 2 saat 45 dakikayken, artık 45 dakikaya kadar düştü" dedi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardında 17 Mayıs Pazartesi günü kademeli normalleşmeye geçildi. AVM'lerin saat 20.00'a kadar açılmasına yönelik karar alındı.

    Salgın öncesi günlük 6 milyon ziyaretçi ağırladıklarını söyleyen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, Türkiye'de bulunan 441 AVM'ye günlük 2.5 milyon kişinin geldiğini ve AVM'ler de kalma süresinin kişi başı 2 saat 45 dakikadan 45 dakikaya kadar düştüğünü söyledi. 

    'Bu kadar büyük bir alanda bu ziyaretçi sayıları anormal değil'

    AYD Başkanı Hüseyin Altaş, "Pandemi öncesi günlük 6 buçuk milyon kişi AVM'leri ziyaret ediyordu. Normalleşme sonrası ilk gün bu sayı 2 milyon 200 bin civarındaydı. Salı günü 2 milyon 300 bin oldu. Çarşamba günü ise 2 milyon 350 bin kişi AVM'leri ziyaret etti" dedi.  Altaş, özlerine şunları ekledi:

    "Türkiye'de bulunan 441 AVM'de 600 bin doğrudan, 3 milyon da dolaylı olarak personel çalışıyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir alanda bu ziyaretçi sayıları anormal değil. Bizim umudumuz birkaç ay sonra AVM'lerin daha da yoğunlaşması. Pandemi öncesi var olan ziyaretçi sayılarına bu yıl belki ulaşamayız, ancak bu sene günlük 5 milyon ziyaretçiyi bulmayı amaçlıyoruz." 

    'Tüketici alışkanlıkları değişti'

    Artık tüketici alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen Altaş, "Cirolarımızda düşüş yaşanmıyor. Çünkü tüketici alışkanlıkları değişti. Artık insanlar AVM'ler de çok zaman geçirmiyor. İhtiyaçlarını görüp, hemen gidiyor. Bu nedenle ziyaretçi sayıları ve ciroları ayrı ayrı hesaplamamak lazım. Ciro anlamında yüzde 50'leri hemen yakalıyoruz" ifadelerini kullandı.

    'AVM'ye gelenler en çok gözlük talep ediyor'

    AVM'ye gelen vatandaşların en çok gözlük talebi olduğunu belirten Altaş, şunları söyledi:

    "Market, teknoloji, çocuk ve bebek ürünleri ve kozmetik ürünleri gibi alanlarda ciddi bir artış söz konusu. Restoran, sinema, çocuk oyun alanları gibi yerler kapalı olduğu için AVM'lerin şu an da yüzde 30'u kapalı. Bu yerler bizim ziyaretçi sayımızı en çok artıran yerlerdi." 
    'Alışveriş yapacağı yeri önceden belirliyor'

    AVM'ye gelen insanların artık hedef odaklı olduğunu söyleyen Altaş, "İnsanlar alışveriş yapacağı yeri önceden belirliyor. AVM'ler de kalma süresi ortalama kişi başı 2 saat 45 dakika iken, artık 45 dakikaya kadar düşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Hüseyin Altaş, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Alışveriş merkezi, AVM, Kovid-19, Koronavirüs, Salgın, İstanbul
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