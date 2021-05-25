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    Japonya- Havalimanı- Koronavirüs

    Japonya’da karantinayı ihlal edenlerin isimleri ifşa edilecek

    © REUTERS / ISSEI KATO
    Koronavirüs salgını
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202105251044579020-japonyada-karantinayi-ihlal-edenlerin-isimleri-ifsa-edilecek/

    Japonya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantina kurallarını ihlal eden kişilerin isimlerini kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor.

    Kovid-19 salgını nedeniyle 10 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) uygulanan Japonya'da hükümet, Tokyo Olimpiyatları'na sayılı günler kala salgın önleme tedbirlerini sıkılaştırma kararı aldı.

    Bu kapsamda Japonya Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 karantina kurallarını ihlal eden kişilerin isimlerini kamuoyuna açıklamaya hazırlandığı açıklandı.

    Yabancı ülkelerden dönenlerin kendisini 14 günlük tedbir karantinasına almasının ve bulunduğu yeri otoritelere bildirmesinin istendiği ülkede, bu kurala uymayan bazı kişilerin Bakanlığı harekete geçirdiği belirtildi.

    Karantina kurallarını ihlal edenlerin isimlerini internet sitesi üzerinden yayınlamayı düşünen Sağlık Bakanlığı'nın, hazırlıkların son aşamasında olduğu kaydedildi. İfşa uygulamasına, yalnızca kendisinden haber alınamayan ya da bilgi sakladığından şüphelenilen kötü niyetli kişiler için başvurulacağı ifade edildi.

    Tedbirler arttırıldı

    Kovid-19 vaka sayısının dün itibariyle 722 bin 938'e yükseldiği Japonya’da can kaybı sayısı 12 bin 420'ye ulaşmıştı.

    Salgın nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları yaklaşırken vaka sayılarında ciddi düşüş sağlanamaması, oyunların geleceğini tartışma konusu yapmıştı. Ülkede uygulanan OHAL'in kapsamını 10 eyalete çıkaran hükümet, son olarak kitlesel aşılama merkezlerini hizmete sokmuştu.

    Etiketler:
    Kural, Japonya, Karantina, Kovid-19, Koronavirüs
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