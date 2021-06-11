Vektor Merkezi: En az 3 milyon doz EpiVakKorona aşısı üretildi

Vektor Bilim Merkezi Genel Direktörü Maksyutov, merkez bünyesinde geliştirilen EpiVakKorona aşısından en az 3 milyon doz üretildiğini bildirdi.

Kovid-19'a karşı EpiVakKorona aşısını geliştiren Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Genel Direktörü Rinat Maksyutov, yaptığı açıklamada "Şu ana kadar en az 3 milyon doz aşı üretildi" dedi.

Daha önce EpiVakKorona aşısının Kovid-19'a karşı 1 yıllık bağışıklık verdiği bildirilmişti.

Sputnik V'den sonra tescil edilen ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona'nın İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlarına karşı etkili olduğunu açıklanmıştı.

Rusya’da mart ayından itibaren yürütülen yaygın aşılamanın Sputnik V ve EpiVakKorona aşıları ile devam ediyor.