Hindistan'da Kovid-19'a karşı 'Korona tanrıçası' tapınağı

Hindistan’ın bir köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitmesi umuduyla ‘Korona tanrıçası’ tapınağı inşa edildi. Köylüler, 'Sangeeta' ismi verdikleri tapınağın yanına 'kutsal' su ve çiçek bırakarak salgının bitmesi için dua ediyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'ın bir köyünde, virüsten kurtulma için 'Korona tanrıçası' tapınağı inşa edildi.

Kuzey eyaleti Uttar Pradesh'te bulunan Shuklapur köyündeki dindarlar, ülkeyi kasıp kavuran virüsten kurtulmak amacıyla inşa ettikleri sarı renkli mabedin önüne koydukları ‘Korona Mata’ tapınağına dualar edip 'kutsal su' ve çiçek bırakıyor

Tapınağa 'Sangeeta' ismini verdiğini belirten köylülerden biri, "Belki onun iyi dilekleri, köylülere, bizim köyümüze ve herkese rahatlık getirir" ifadelerini kullandı.

'Sangeeta'ye yapılan dualar istenen sonucu vermese de önceki dönemlere göre Kovid-19 vakası sayılarında ciddi bir düşüşü olduğu ifade ediliyor.

Indian village prays to ‘goddess corona’ to rid them of the virus https://t.co/5FlJKCo1OB pic.twitter.com/UdR377JFeg — Reuters India (@ReutersIndia) June 12, 2021

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Nisan ve Mayıs aylarında ciddi vaka ve ölümün meydana geldiği Hindistan'da son zamanlarda durumun artık daha iyiye gidebileceği belirtiliyor.

Dün 84 bin 332 yeni vaka tespit edilirken, bu sayı son iki ayın en düşün rakamı olarak kayıtlara geçti.